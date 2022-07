NAPOLI. Porta Capuana: arrestato uno spacciatore.

Stamattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in piazza San Francesco a Capuana un uomo che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad un giovane che si è allontanato frettolosamente.

I poliziotti hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di tre involucri con 9,15 grammi di eroina, 5 euro e un coltello a serramanico con la lama della lunghezza di 15cm.

Un 19enne della Tanzania con precedenti di polizia è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale.