ROCCARAINOLA, UNA PASQUA SPECIALE TRA MAGIA, DIVERTIMENTO E SOLIDARIETÀ

A Roccarainola la Pasqua si festeggia con due eventi imperdibili, pensati per far sorridere grandi e piccini e diffondere un messaggio di gioia e solidarietà. Domenica 13 e domenica 20 aprile, il parco Paraislandia diventerà il cuore pulsante della festa, con un programma ricco di spettacoli, laboratori e sorprese, grazie alla collaborazione tra Wake Up Animazione, Teniamoci per Mano Onlus – Distretto Vesuviano, Circo Lab Educativa e Minimal Experimental Concept.

Si parte domenica 13 aprile, in occasione della Domenica delle Palme. Dalle 15 alle 19, Paraislandia si trasformerà in un regno incantato dove il Coniglio Pasquale sarà pronto a regalare dolci e magia ai più piccoli. Una giornata all’insegna della fantasia, con spettacoli interattivi, laboratori creativi e giochi per tutte le età. Ma non solo divertimento: il pomeriggio sarà anche un’occasione per conoscere i clown dottori del Distretto Vesuviano, che racconteranno la loro missione e presenteranno il nuovo corso per chi desidera entrare a far parte di questo straordinario mondo. Per chi volesse portarsi a casa un dolce ricordo, sarà possibile prenotare uova di Pasqua personalizzate, da ricevere direttamente a domicilio.

L’appuntamento con la festa continua il 20 aprile, giorno di Pasqua, con un evento perfetto per tutta la famiglia. Dalle 9 del mattino prende il via l’Aperitivo Pasquale, una giornata tra musica dal vivo, laboratori artistici e animazione, pensata per condividere la gioia della Pasqua con amici e parenti. Tra spettacoli e attività coinvolgenti, i più piccoli potranno vivere un’esperienza indimenticabile, mentre gli adulti potranno rilassarsi e godersi l’atmosfera di festa.

Oltre al divertimento, questi eventi portano con sé un messaggio importante: sensibilizzare il pubblico sull’importanza della clownterapia, una realtà che dona sorrisi e conforto a chi ne ha più bisogno. L’associazione Teniamoci per Mano Onlus ha recentemente istituito un nuovo gruppo di clown dottori nell’Agro Nolano, già operativi in tre strutture sanitarie del territorio. Con l’imminente convenzione con l’Ospedale di Nola, il loro impegno si estenderà ancora di più, portando allegria e sostegno ai pazienti.

Per chi desidera scoprire da vicino questa realtà, l’appuntamento da segnare in agenda è il Festival della Clownterapia, che si terrà alla Mostra d’Oltremare il 9, 10 e 11 maggio. Un evento unico che celebra il potere del sorriso e l’importanza di regalare felicità.

A Roccarainola la Pasqua non è solo festa, ma anche condivisione e solidarietà. Il Coniglio Pasquale, i clown dottori e tanta energia positiva vi aspettano per due giornate indimenticabili. Non mancate!