Weekend di Sagre e Feste in Campania: tutti gli eventi imperdibili dal 3 al 6 aprile!

Il primo weekend di aprile si preannuncia un’esplosione di gusto, tradizione e divertimento in tutta la Campania! Sagre, fiere e festival animeranno borghi e città, tra street food, musica e cultura popolare, il tutto accompagnato da tempo stabile con una lieve variabilità, perfetto per godersi ogni evento all’aria aperta. Pronti a vivere un fine settimana all’insegna delle eccellenze del territorio? Ecco gli appuntamenti da non perdere!

Napoli e provincia

Fiera del Baratto e dell’Usato – La caccia all’affare è aperta!

Il 5 e 6 aprile torna alla Mostra d’Oltremare la 55ª edizione della fiera più amata dai collezionisti! 650 espositori proporranno pezzi unici tra antiquariato, vintage, modernariato e retrogaming. Un vero paradiso per chi ama gli oggetti introvabili!

The Easter Garden – Un giardino di Pasqua nel cuore di Napoli

Fino al 27 aprile, la Mostra d’Oltremare si trasforma in un mondo incantato con laboratori creativi, caccia alle uova e attività per grandi e piccini. Un’occasione perfetta per vivere la magia della Pasqua in famiglia!

Casa Capovolta – Al Vulcano Buono il mondo si ribalta!

Fino al 5 maggio a Nola arriva la Casa Capovolta, un’installazione spettacolare dove tutto è sottosopra! Un’esperienza incredibile per scattare foto assurde e divertirsi con la gravità… al contrario!

La Fabbrica di Cioccolato – Un viaggio nel mondo di Willy Wonka!

Sempre al Vulcano Buono, fino al 1° maggio, si entra in un universo magico ispirato alla mitica fabbrica di cioccolato. Nove stanze scenografiche, giochi di prospettiva e installazioni interattive per un’esperienza dolcissima!

Salerno e provincia

Tammorre & Zampogne 2025 – La tradizione che fa ballare!

Dal 4 al 6 aprile a Scafati, il Fondo Agricolo Nicola Nappo ospita il festival della musica popolare con tammorre, zampogne e danze sfrenate! Tra concerti, laboratori e stand enogastronomici, sarà un viaggio autentico nella cultura del Sud Italia.

Valle dei Ciliegi – Bracigliano celebra la primavera!

Sabato 5 e domenica 6 aprile, il borgo si veste di bianco con la spettacolare fioritura delle ciliegie IGP! Mercatini artigianali, spettacoli folk e degustazioni per un evento tutto da scoprire!

Cilento Tastes 2025 – Tre giorni di gusto e musica!

Dal 4 al 6 aprile a Capaccio Paestum, oltre 100 produttori porteranno in scena le eccellenze del Cilento! E la sera si balla con concerti gratuiti:

• Venerdì 4 aprile: Taranta Nobes (musica popolare)

• Sabato 5 aprile: Dutty Beagle (reggae)

• Domenica 6 aprile: Lone Instrumental (rock strumentale)

Avellino e provincia

Gusto Italia in Tour – Il Made in Italy sbarca ad Avellino!

Dal 3 al 6 aprile, il Corso Vittorio Emanuele si trasforma in un villaggio del gusto con prodotti tipici da tutta Italia! Quattro giorni di sapori, artigianato e tradizione per un evento da leccarsi i baffi!

Benevento e provincia

Weekend di Primavera a San Marco dei Cavoti

Sabato 5 aprile si recuperano gli eventi della Festa di Primavera rinviata a marzo. Trekking, degustazioni di prodotti locali e musica live per una giornata immersa nella natura e nelle tradizioni del Sannio!

Mercatini e fiere in Campania

Mostra Mercato dell’Antiquariato all’Ippodromo di Agnano (Napoli) – Ogni domenica mattina, un appuntamento imperdibile per gli amanti di modernariato e collezionismo!

MercAntico a San Lorenzello (Benevento) – Ogni seconda e ultima domenica del mese, il borgo si trasforma in una fiera d’altri tempi, tra pezzi unici e prodotti tipici!

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica – I migliori prodotti dell’agroalimentare campano direttamente dai produttori!

Eccellenze gastronomiche

Campania al top nella Guida Michelin 2025! La nostra regione si conferma al secondo posto in Italia per numero di ristoranti stellati!

50 Top Pizza Italia 2025 – La Campania domina la classifica!

Le migliori trattorie della regione secondo 50 Top Italy 2025!

Un weekend ricco di eventi, sapori e tradizioni! Tra sagre, fiere, festival e mercatini, in Campania non ci si annoia mai! Dove andrai?