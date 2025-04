TUFINO. Incidente A16, località Tufino. In azione i soccorsi. VIDEO

Proseguono le operazioni di soccorso dopo il violento incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sull’autostrada A16, in direzione Baiano, all’altezza di Tufino. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, polizia stradale e ambulanze per prestare assistenza ai feriti e gestire la viabilità.

Dalle prime ricostruzioni, l’incidente avrebbe coinvolto due veicoli. Una Fiat Panda, presumibilmente tamponata, è finita contro le barriere in cemento che separano le corsie dell’autostrada, riportando danni significativi. L’impatto è stato estremamente violento.

I feriti, in gravi condizioni, sono stati trasportati in codice rosso nei pronto soccorso della zona. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, mentre il traffico nella zona resta rallentato.

Si raccomanda agli automobilisti in transito di prestare massima attenzione e seguire le indicazioni delle autorità.