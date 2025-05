Nola, Commercio e Futuro: i candidati sindaco a confronto sulle prospettive economiche della città

Domenica 4 maggio 2025, ore 18:00 – Museo Storico Archeologico di Nola

Si terrà domenica 4 maggio 2025 alle ore 18:00, presso il Museo Storico Archeologico di Nola, l’incontro pubblico dal titolo “Nola Commercio Futuro: idee e prospettive per il rilancio del commercio nella città di Nola”. L’evento rappresenta un’occasione importante per il confronto tra i candidati alla carica di Sindaco in vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio.

Organizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura, il Museo di Nola e Aicast Imprese Italia, l’incontro si propone di mettere al centro del dibattito pubblico le strategie per rilanciare il commercio locale, coinvolgendo direttamente gli aspiranti sindaci della città.

Ad aprire l’evento saranno:

•Giacomo Franzese, Direttore del Museo Storico Archeologico di Nola

•Raffaele Della Pietra, Presidente Aicast Città di Nola e Consigliere CCIAA di Napoli

Seguiranno gli interventi dei candidati:

•Maurizio Barbato – lista “Fratelli d’Italia – Circolo di Nola”

•Antonio Ciniglio – lista “Il Gelso – Nola 2040”

•Agostino Ruggiero – lista “Socialisti per Nola”

•Andrea Ruggiero – coalizione “Insieme per Nola”

A moderare il dibattito sarà il giornalista Antonio D’Ascoli.

L’incontro rappresenta un momento di partecipazione civica fondamentale, in cui cittadini, imprenditori e operatori del territorio potranno ascoltare le proposte dei futuri amministratori su un tema strategico come il commercio, da sempre motore economico e sociale per la città di Nola.