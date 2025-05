Angri celebra il Primo Maggio: il sindaco Ferraioli dedica un pensiero a chi fa crescere la città ogni giorno

Angri, 1 maggio 2025 – In occasione della Festa del Lavoro, il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, ha condiviso un messaggio sentito e simbolico, accompagnato da un’immagine che abbiamo scelto di inserire come apertura di questo articolo: il Castello Doria, emblema della città, con in primo piano un mezzo operativo. Una fotografia che racconta, con immediatezza, l’impegno silenzioso e concreto di chi ogni giorno contribuisce allo sviluppo del territorio.

«Questa foto riprende il simbolo della nostra città, e davanti un mezzo al lavoro. L’immagine simbolica di chi, ogni giorno e in ogni settore, si prende cura di Angri e le permette di crescere», ha scritto Ferraioli sui propri canali social, affidando a questo scatto il compito di rappresentare visivamente il significato profondo del Primo Maggio.

Nel suo messaggio, il sindaco si rivolge a chi lavora, a chi è in cerca di un’occasione, a chi investe tempo, energia e passione per rendere migliore la propria città. «Alle lavoratrici e ai lavoratori, alle famiglie, ai giovani in cammino. Buon Primo Maggio a tutti voi», ha aggiunto, sottolineando come il lavoro debba essere riconosciuto e valorizzato in tutte le sue forme.

«Buon Primo Maggio, Angri!», conclude Ferraioli, lasciando trasparire un sentimento di vicinanza alla comunità e un invito all’unità. Una festa che, nel messaggio del sindaco, si carica di valori civici e speranza collettiva.