Il Nola batte la Frattese: tris in trasferta

Il Nola si riprende subito dopo l’amaro pareggio casalingo con l’Afragolese e batte 3-0 in trasferta la Frattese. Con Caccavallo, Varsi e Mancini acciaccati, fiducia a Longo negli undici titolari. I locali, tuttavia, nonostante il forcing del Nola, sono i primi a rendersi pericolosi al 12′ cercando di sfruttare un retropassaggio improvvido che però viene neutralizzato in uscita da Guadagno. Al 16′ prima occasione per il Nola, da calcio piazzato, ma Longo non riesce a trovare il tap-in vincente. Al 32′ i bianconeri reclamano per un calcio di rigore su un tiro di Filosa ma per il direttore di gara il tocco di braccio non è volontario. Al 43′ clamorosa palla gol per il Nola: cross dalla destra, Filosa sbuca sul secondo palo e colpisce di testa ma la sfera va di centimetri a lato.

Il Nola però aumenta i giri e il pressing ha i suoi frutti al 65′. Il neo entrato Varsi intercetta palla in area di rigore e viene atterrato, l’arbitro decreta il penalty che realizza lo stesso numero dieci nolano. Il Nola resiste agli attacchi della Frattese e la chiude nel finale con una doppietta di Lepre. Al minuto 85 Liccardi serve l’ariete nolano che sul secondo palo insacca in scivolata, al minuto 91 invece ancora Lepre è cinico a spingere in rete di testa un preciso assist dalla destra.

Una vittoria importante per il Nola per continuare a consolidare i playoff e inseguire ancora la capolista Afragolese.

IL TABELLINO

Reti: Varsi 65′ (N), Lepre 85′-91′ (N).

Frattese: Crispino, Rainone, Palumbo, Costanzo G., Somma, Pontillo (77′ Pinto), Auriemma, Ciccone, Violante (84′ Buglione), La Pietra (64′ Ciccarelli), Frasca. A disposizione: Rob, Costanzo F., Reccia, Scarano, Capasso, Candilio. Allenatore: Pasquale Iuliano.

Nola 1925: Guadagno, Dell’Orfanello (10′ Avolio), Mansi, Pepe, Cozzolino, Biason (46′ Melillo), Castagna, Papa, Filosa (57′ Varsi poi sostituito al 71′ da Vitolo), Lepre, Longo (48′ Liccardi). A disposizione: Moccia, Pagano, Masecchia, Acampora. Allenatore: Carmelo Condemi.

Arbitro: Cisternini di Seregno (assistenti Martello di Torre del Greco e Petruzziello di Avellino).

Note: ammonito Varsi per il Nola; ammoniti Auriemma e Ciccone per la Frattese.