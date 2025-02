POMIGLIANO D’ARCO | Dopo quella in trasferta, sul campo del Sant’Anastasia, nuova convincente vittoria del Pomigliano di mister Rea. I granata calano il pokerissimo e si impongono al “Gobbato” per 5-2 sul Micri.

Fin dai primi minuti i granata provano ad imporre il ritmo di gioco. Al 5′ la prima occasione è sulla testa di Granato, abile a raccogliere il cross di Matute, ma la palla si spegne a lato. Al 9′ buona progressione sulla fascia di Sanguinetti, che si spinge fino al limite del out di destra per poi tentare il cross, la palla insidiosa è bloccata in due tempi da Iodice. Il Pomigliano tenta di costruire dal basso l’azione, al 10′ Matute apre per Gaston, che prova la conclusione dalla distanza, la palla è alta. Ancora l’argentino protagonista, al 12′ di un ottimo scambio con Siniscalchi, il 9 granata si trova di fronte al portiere ospite, ma la conclusione si spegne a lato del palo. Al 14′ ancora buona azione del Pomigliano, con Matute che lancia con un rasoterra filtrante Grande, l’argentino crossa al centro e pesca Principe che, in spaccata prova il tap-in, la palla si ferma sulla linea prima della respita decisiva di Iodice, con i padroni di casa che chiedono il gol. Ma l’appuntamento con il gol è solo rinviato di due minuti. Al 16′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, dopo una serie di rimpalli, la palla finisce tra i piedi di Granato, che da fuori area trova la conclusione che beffa Iodice, colpevole di lasciarsi sfuggire il pallone, che rimbalza poi in rete. Dopo il gol, i padroni di casa non si rilassano. Al 21′ ci prova Principe, abile a liberarsi da una stretta marcature, per poi concludere a rete, il tiro è bloccato da Iodice. Al 25′ svarione difensivo della difesa granata. il retropassaggio di Di Finizio per Angarelli viene intercettato in attacco da Di Giacomo, che riesce a liberarsi della successiva pressione di Tommasini ed a servire l’assist a Miele, che batte l’estremo difensore granata, riportando la gara sul pari. Passano 4 minuti ed il Pomigliano conquista un calcio di rigore. Gaston prova ad infilarsi in area piccola dalla sinistra del campo, ma viene messo giù da Varriale, con il direttore di gara che decreta il tiro dagli 11 metri. Sul dischetto Principe piazza la palla sulla destra e batte Iodice, riportando in vantaggio il Pomigliano. Al 35′ ancora pericolosi i padroni di casa, su punizione di Gaston che pesca in area Granata, il colpo di testa viene deviato in angolo da Iodice. Al 44′ il Pomigliano va ancora a segno. Lancio di Tommasini verso Siniscalchi, abile con un tocco a liberarsi della marcatura di Bosco, ed a servire l’assist perfetto per l’incornata di Gaston, che regala il doppio vantaggio ai padroni di casa. La prima frazione si chiude, dunque, sul 3-1

La ripresa inizia con lo stesso copione del primo tempo, ed alla prima occasione, dopo appena 50 secondi, il Pomigliano allunga ancora. Scambio rapido tra Granato e Di Finizio, con quest’ultimo che tocca in area per Sanguineti che tira fuori dal cilindro la conclusione che batte ancora una volta Iodice, per il 4-1. Per il centrocampista, classe 2004, arriva al 56′ la doppietta personale, grazie ad un rapido uno-due con DI Finizio, che lancia rasoterra per il 7 granata, abile poi a liberarsi della marcatura in area di rigore, ed a piazzare in rete il pokerissimo per il Pomigliano. La gara, virtualmente chiusa, non regala grosse emozioni fino ai minuti finali, quando al 90′ il MIcri riesce ad accorciare il distacco grazie al gol del classe 2008, Velleca, veloce a sfruttare un retropassaggio mal calibrato di Imbimbo, e ad anticipare l’uscita di Angarelli per il 5-2 finale.

TABELLINO | POMIGLIANO – MICRI 5-2

RETI: 16′ Granato (P), 25′ Miele (M), 32′ Principe [Rig] (P), 44′ Gaston (P), 46′ Sanguineti (P), 56′ Sanguineti (P), 90′ Velleca (M)

POMIGLIANO: Angarelli, Di Finizio, Siniscalchi (78′ Sirabella), Matute (65′ Testa), Tommsini, Granata, Sanguineti (81′ Imbimbo), Cardone, Principe (68′ Cirelli), Granato (53′ Tassiero), Grande. A DISP. Bellarosa, Liccardi, De Luce, Siciliano. ALLENATORE Felice Rea

MICRI: Iodice, Varriale, Coppola, Paradiso (60′ Velleca), Di Sarno (40′ Bosco, 50′ Gammella), Mori, Benincasa, Ferro (75′ Palladino), Di Giacomo, Miele (50′ Auriemma). A DISP. Frungillo, Esposito, Casella, Panico. ALLENATORE Pasquale D’Inverno

DIRETTORE DI GARA: Matteo Pastori (Sez. Busto Arsizio)

ASSISTENTI: Julian Giunta (Sez. Ercolano) – Gaetano Maria Gaeta (Sez. Nocera Inferiore)

AMMONITO: Miele (M)

ANGOLI: 10-3

RECUPERO: 3 minuti primo tempo – 4 minuti secondo tempo