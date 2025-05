Cagliari, oltre un chilo di cocaina nascosto nel bagnoschiuma: arrestato 39enne napoletano al porto

Nascondeva più di cento ovuli di cocaina all’interno di flaconi di bagnoschiuma, nella speranza di eludere i controlli. Ma il fiuto del cane antidroga ha smascherato il piano di un 39enne originario di Napoli, arrestato questa mattina al porto di Cagliari dai Carabinieri.

Il blitz è scattato all’alba, durante le operazioni di sbarco da un traghetto proveniente dal capoluogo campano, nell’ambito di un servizio straordinario disposto dal Comando Provinciale dell’Arma per contrastare il traffico di stupefacenti tra la Penisola e la Sardegna.

A insospettire i militari è stato il comportamento di uno dei passeggeri e, soprattutto, la reazione decisa del cane del Nucleo Cinofili, che ha puntato i bagagli dell’uomo. La successiva perquisizione ha portato alla scoperta della droga: all’interno di flaconi sigillati di prodotti per l’igiene erano stati occultati 103 ovuli di cocaina, per un peso complessivo di circa 1,1 chili.

Secondo quanto stimato dagli inquirenti, la sostanza, destinata al mercato isolano, avrebbe potuto fruttare decine di migliaia di euro. L’uomo, che non risiede stabilmente in Sardegna e ha precedenti specifici, è stato arrestato in flagranza e, su disposizione della Procura di Cagliari, trasferito nel carcere di Uta.

Le indagini sono ora concentrate sull’individuazione di eventuali complici e sul tracciamento dell’intera rete di approvvigionamento. Un’operazione che conferma l’attenzione delle forze dell’ordine sul traffico di droga lungo le rotte marittime verso l’isola.