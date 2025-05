Droga sulla Napoli-Bari, fermato con 50 chili di hashish: arrestato un 26enne incensurato

Viaggiava a bordo di una Mercedes GLA con un carico di hashish dal valore stimato di circa 600mila euro. È finito in manette un giovane di 26 anni, privo di precedenti penali, intercettato questa mattina dalla Squadra Mobile lungo l’autostrada Napoli-Canosa e bloccato al casello di Bari Sud.

Gli agenti stavano monitorando i movimenti sull’asse autostradale quando hanno notato il veicolo sospetto dirigersi verso la Puglia, dopo aver percorso la A16. Il controllo è scattato all’uscita autostradale: alla richiesta dei documenti è seguita un’ispezione accurata del mezzo. All’interno del bagagliaio, nascosti con cura, sono stati rinvenuti 50 chili di hashish, suddivisi in panetti.

Il profilo dell’arrestato ha destato sorpresa: incensurato, insospettabile, lontano da ogni contesto criminale noto. Eppure, trasportava una quantità di stupefacente sufficiente a rifornire l’intero mercato clandestino di un’area vasta, con possibili destinazioni anche oltre i confini regionali.

Oltre alla sostanza stupefacente, i poliziotti hanno sequestrato l’auto e due telefoni cellulari. I dispositivi sono ora oggetto di analisi da parte degli investigatori per individuare eventuali contatti, mandanti o destinatari della droga. Le indagini puntano a verificare un eventuale coinvolgimento di clan attivi in Campania o in Puglia, o se il giovane possa essere stato usato come corriere da una rete criminale più ampia.

Il 26enne è stato condotto in carcere con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. L’inchiesta, ancora in corso, mira a chiarire se si tratti di un episodio isolato o dell’ennesimo tassello nel traffico di droga lungo l’asse adriatico.