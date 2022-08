Un drone ha trasportato tessuto umano tra due ospedali di Anversa, il primo volo del genere in Europa.

Il drone, pilotato dalla compagnia fiamminga Helicus, ha lasciato un edificio della rete ospedaliera ZNA di Anversa per atterrare quattro minuti dopo sul tetto della filiale Sint-Augustinus degli ospedali GZA, a 800 metri di distanza: all’interno ‘un tubo attaccato al drone , una fiala contenente tessuto umano potenzialmente canceroso per l’analisi presso il laboratorio di Sint-Augustus. Questo volo di prova, seguito da altri tre durante la giornata, è il primo: Helicus è attualmente l’unica compagnia europea ad aver ricevuto, a metà giugno, l’autorizzazione per organizzare voli con droni per scopi medici, sopra una città e volati a distanza della visuale dell’operatore. Questi test, effettuati con un dispositivo del produttore belga SABCA, precedono le nuove normative europee previste nel 2023, che consentiranno la generalizzazione del trasporto di tessuto umano da parte dei droni. Helicus punta sullo sviluppo commerciale e sui voli regolari entro il 2024. “Di fronte ai crescenti costi dei sistemi sanitari, i costosi servizi medico-tecnici come i laboratori possono essere centralizzati nello stesso luogo”, consentendo agli ospedali vicini di inviare i loro campioni, spiega Mikael Shamim, CEO di Helicus. Il grande vantaggio dei droni è quello di coniugare velocità, riducendo i tempi medi di trasporto, e regolarità, che garantisce affidabilità logistica. I vertici dei gruppi ospedalieri ZNA e GZA si stanno già preparando all’entrata in vigore delle nuove normative europee. “I tempi di consegna sono vitali e l’assenza di ingorghi nell’aria garantisce tempi di volo affidabili”, ha affermato Els van Doesburg, presidente della ZNA, osservando che un viaggio che dura al massimo 21 minuti in auto “impiegherà 10 minuti con il drone”. I quattro laboratori delle due reti ZNA e GZA devono elaborare ogni anno 1.200 campioni prelevati durante un intervento chirurgico, che devono essere analizzati con urgenza, in particolare per rilevare le cellule tumorali, al fine di determinare la prosecuzione dell’operazione. Sono trasportati su strada, a volte in taxi. “Quando rimuove un tumore, il chirurgo cerca di risparmiare il più possibile il tessuto circostante, ma per assicurarsi che il tumore sia stato completamente rimosso, i campioni vengono inviati al laboratorio durante la procedura” e i risultati “devono cadere entro trenta minuti”, sottolinea il patologo del GZA, Sabine Declercq. Per il momentosolo i campioni destinati all’analisi (tessuto umano, urina, campioni di sangue) sono interessati dal trasporto con droni, ma Helicus sta già valutando la possibilità di trasportare sacche di sangue o organi per un trapianto. “Abbiamo intrapreso degli studi, ma ci vorranno anni, perché la sfida è più complicata: con un volume maggiore bisogna aggiungere elementi di raffreddamento”, ricorda Shamim.