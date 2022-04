Pipistrello clandestino vola nella cabina dell’aereo che si prepara al decollo nelle Filippine. IL VIDEO

Un pipistrello ha ritardato un volo quando è entrato in un aereo pieno di passeggeri, che si stava preparando a decollare mercoledì scorso all’aeroporto internazionale di Bohol-Panglao nelle Filippine. L’equipaggio di cabina a bordo del volo Cebu Pacific ha detto al pilota che un intruso era all’interno dell’aereo e si sono messi a inseguirlo lungo il corridoio. Il passeggero testimone Raynan Rubia ha detto: “Stavamo appena partendo a quell’ora intorno alle 18:00 per le vacanze quando all’improvviso un pipistrello è atterrato sul mio piede e un altro stava volando. Non sappiamo come sia entrato, ci sono voluti anche alcuni minuti prima che lo staff lo prendesse”. Il pipistrello è salito a bordo mentre l’aereo si stava preparando al decollo. L’equipaggio ha trascorso diversi minuti a scacciare la creatura prima che potessero riprendere i controlli prima della partenza per il decollo. Non è la prima volta che un pipistrello causa problemi su un aereo. L’anno scorso, un volo Air India è stato costretto a fare marcia indietro quando un pipistrello è apparso all’improvviso in cabina. Si pensa che il pipistrello possa essere salito a bordo mentre veniva caricato il cibo. Nel 2019, anche un volo Spirit negli Stati Uniti ha ricevuto la visita inaspettata di un mammifero volante. I video pubblicati sui social media hanno mostrato gli scioccati passeggeri che urlavano e ridevano mentre il pipistrello volava su e giù per la cabina.

