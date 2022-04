Forino (Av). Il Piviale in Lamina d’ Oro, ed il Voto fatto da Contrada per il coopatrono San Nicola di Bari

Era la fine del mese di luglio 1866 quando su Forino e Casali piombò una violenta epidemia di colera che nei territori della Provincia di Napoli aveva mietuto migliaia di vittime. Forino e suoi casali si volle rivolgere al Patrono San Nicola e la cronaca del tempo ci illustra che i devoti giunsero a piedi scalzi dal Santo Patrono San Nicola al suo Santuario in collina:nessuno fu più colpito dal tremendo male, e coloro i quali furono colpiti “miracolosamente guarirono”. Ci riporta Padre Girolamo Tornatore nel volume Storia di Forino che anche Contrada di cui San Nicola è CoPatrono volle rendere omaggio a San Nicola donando un Piviale di Finissima lamina d’ oro per lo scampato pericolo. E proprio ora viene il punto della questione. In questi giorni imbattendomi nelle schede della Soprintendenza dei Beni Culturali di Avellino, tra i 230 oggetti del patrimonio storico forinese, è uscito fuori questo Piviale in Lamina d’ Oro catalogato al secolo 1800. Dei tanti esaminati, circa 10, il presente ricalca le cronache della Storia. Noi riportiamo la notizia con l ‘auspicio che ben presto lo si possa, o possiamo avere l’ onore di vederlo esaminarlo da vicino, non tanto per il valore economico, di poco conto diciamo, ma quanto per il valore storico, religioso e civile che ricopre per le comunità di Contrada e Forino e il pregio della ricerca storica . Daniele Biondi

