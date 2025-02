Milleproroghe: Anci Campania Chiede un Intervento Urgente per il FAL

I sindaci Carlo Marino (Caserta) e Clemente Mastella (Benevento), rispettivamente Presidente di Anci Campania e componente del Direttivo di Anci, hanno lanciato un appello urgente al Governo riguardo alle difficoltà finanziarie che centinaia di Comuni italiani stanno affrontando a causa delle norme sul Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL). I due primi cittadini chiedono un intervento immediato con un emendamento al Decreto Milleproroghe, attualmente in discussione al Senato, per prorogare l’esclusione del FAL dal risultato di amministrazione per i Comuni in stato di dissesto.

Il Decreto Legge 215/2022 ha imposto ai Comuni in dissesto di ricostituire il FAL, ma questa misura rischia di mettere in grave difficoltà le amministrazioni già in crisi. Marino e Mastella sottolineano l’urgenza di una soluzione definitiva, poiché ogni anno vengono adottate solo misure tampone. I due sindaci chiedono che l’esclusione dal FAL venga prorogata almeno fino al superamento dello stato di dissesto, per evitare il collasso finanziario di numerosi enti locali.

“Il Governo deve intervenire subito, prima che la situazione diventi irreparabile”, hanno concluso i due esponenti di Anci Campania, ribadendo la necessità di proteggere i servizi essenziali per i cittadini.