Avellino si prepara alla Notte di San Modestino: un evento imperdibile per il commercio e la città

Il 14 febbraio Avellino vivrà una serata speciale in occasione della “Notte di San Modestino”, un evento che unisce celebrazioni religiose, intrattenimento e opportunità per il commercio locale. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Assessorato alle Attività produttive e l’Assessorato agli Eventi, ha organizzato una serie di iniziative che trasformeranno il centro città in un vivace palcoscenico di cultura e divertimento, dalle ore 10 fino alle 22.

La manifestazione, che celebra i Santi Patroni Modestino, Fiorentino e Flaviano, coinciderà con la festa di San Valentino e offrirà numerosi eventi di intrattenimento, tra cui spettacoli di bottari, artisti di strada e attività per grandi e piccini. Un’occasione unica per attrarre turisti e visitatori e creare significative opportunità economiche per i commercianti locali.

In un momento delicato per il commercio cittadino, l’invito dell’Assessore Bilotta è chiaro: partecipare attivamente all’evento restando aperti fino alle 22, trasformando così questa serata in un’opportunità di crescita e visibilità. La Notte di San Modestino rappresenta, infatti, parte di una strategia più ampia per rilanciare i Distretti del Commercio, stimolando l’economia locale con un approccio innovativo e partecipativo.

Un’occasione imperdibile, dunque, per dare nuova vita al centro di Avellino e per partecipare a un evento che promette di coinvolgere tutta la città. Non resta che segnare la data sul calendario: il 14 febbraio, Avellino ti aspetta!