Archeofestival 2025: Un Viaggio tra Storia, Cultura e Tradizioni della Campania

Dal 8 febbraio al 14 giugno 2025, la Campania ospiterà la terza edizione dell’Archeofestival, un evento gratuito che offre la possibilità di scoprire le bellezze meno conosciute della regione. Organizzato dal Gruppo Archeologico “Terramare 3000”, in collaborazione con associazioni locali e SCABEC, l’Archeofestival ci guiderà alla scoperta di aree archeologiche, musei e storie legate al ruolo delle donne nella storia campana. Ogni tappa include attività didattiche, rievocazioni storiche, spettacoli teatrali e tanto altro.

Le tappe principali dell’Archeofestival 2025:

1.Sarno – 8 febbraio 2025

Tema: Una principessa e una dama

Luogo: Museo Archeologico della Valle del Sarno

2.Nuceria – 22 febbraio 2025

Tema: La Meretrice e la Fanciulla

Luogo: Casa del Decumano e Museo Diocesano

3.Poggiomarino e Striano – 7-8 marzo 2025

Tema: Brutia, la Regina dei Sarrasti

Luogo: Villaggio protostorico e le sue tombe

4.Terzigno – 22 marzo 2025

Tema: Fedra o la follia dell’amore

Luogo: Museo Archeologico

5.Boscoreale – 12 aprile 2025

Tema: Sulle tracce di Maxima, la signora della Pisanella

Luogo: Antiquarium

6.Torre Annunziata – 3 maggio 2025

Tema: L’imperatrice vittima di violenza

Luogo: Scavi di Oplontis

7.Pompei – 17 maggio 2025

Tema: Le donne di Pompei

Luogo: Parco Archeologico

8.Nola – 31 maggio 2025

Tema: Le Donne e il Sacro

Luogo: Museo Archeologico Cimitile e le sue Basiliche Paleocristiane

9.Palma Campania – 14 giugno 2025

Tema: Matrone e Ancelle

Luogo: Acquedotto Augusteo

Tutte le attività sono gratuite, incluse le visite ai siti archeologici e musei. Per partecipare, è necessaria la prenotazione sul sito ufficiale www.archeofestival.it. Ogni tappa prevede anche un “AperiAntico”, un momento conviviale offerto dalle organizzazioni locali. Non perdere l’opportunità di esplorare la storia e la cultura della Campania in modo unico e coinvolgente!