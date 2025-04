Torre del Greco, atto vandalico contro le E-bike: il sindaco Mennella condanna l’accaduto

TORRE DEL GRECO – Un nuovo episodio di inciviltà scuote la città: ignoti vandali hanno preso di mira le biciclette del servizio di E-bike Sharing, gettandole a terra nell’area di sosta di via Circumvallazione. A denunciare pubblicamente l’accaduto è stato il sindaco Luigi Mennella, attraverso un post sul proprio profilo Facebook, esprimendo tutta l’indignazione e la ferma condanna per l’azione.

«Ancora una volta una parte della popolazione dimostra di non saper rispettare il bene comune, quello di tutti. Un gesto inaccettabile che non rappresenta la Torre del Greco che vogliamo, ma solo la parte peggiore di essa». Il servizio di bike sharing, infatti, rientra in una strategia più ampia dell’amministrazione volta a promuovere la mobilità sostenibile e a migliorare la vivibilità urbana.

Il sindaco ha però voluto rassicurare la cittadinanza: «Non saranno certo questi gesti vigliacchi a fermare la nostra azione. Siamo sostenuti dalla maggioranza dei torresi, cittadini che dimostrano ogni giorno, con i fatti, il loro amore per il territorio». Mennella ha inoltre annunciato l’intenzione di individuare i responsabili dell’atto vandalico, utilizzando ogni strumento a disposizione per assicurare i colpevoli alla giustizia.

L’amministrazione comunale, intanto, continua il suo impegno per rendere Torre del Greco una città sempre più moderna, pulita e inclusiva, puntando anche su progetti di mobilità alternativa e tutela dell’ambiente. Un cammino che, nonostante gli ostacoli, il sindaco promette di portare avanti con determinazione.