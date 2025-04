25 Aprile a Camposano: celebrazione della Liberazione con l’Amministrazione Comunale

CAMPOSANO – Ieri, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione, il Comune di Camposano ha celebrato la ricorrenza con una serie di momenti solenni che hanno coinvolto le istituzioni, le forze dell’ordine e la cittadinanza. Un 25 Aprile all’insegna dell’impegno per una società più giusta, sicura e solidale, come espresso nei messaggi lanciati dall’amministrazione.

Il sindaco, On. Francesco Barbato, insieme alla presidente del Consiglio comunale, dott.ssa Felicia De Capua, ha deposto corone commemorative con la scritta “Libertà… sempre di più” dal cimitero alla frazione Faibano Rosso fino al centro del Capoluogo. Un gesto simbolico per riaffermare i valori di libertà, democrazia e memoria storica.

Alla cerimonia hanno preso parte il membro del CSM Tributario, giudice Graziano, e l’On. Palma. Particolarmente sentita anche la presenza di numerosi rappresentanti della Guardia di Finanza, intervenuti in occasione del matrimonio tra un ufficiale e una sottufficiale del Corpo, che ha arricchito il momento istituzionale con un’atmosfera di solennità e condivisione.

“Ogni giorno siamo con lo Stato per costruire più diritti, più sicurezza, più lavoro, più ambiente, più scuola, più salute e cura della persona – ha dichiarato il sindaco Barbato –. Il nostro obiettivo comune è realizzare, insieme, un Paese con sempre più libertà”.

La commemorazione si è così trasformata in un’occasione non solo per onorare il passato, ma anche per rilanciare un messaggio di speranza e impegno verso il futuro.