Torre Annunziata, entusiasmo all’I.C. Mazza-Colamarino per “4 Zampe a Scuola”: educazione e amore per gli animali.(Foto)

Grande partecipazione e coinvolgimento emotivo per l’iniziativa “4 Zampe a Scuola”, svoltasi presso l’Istituto Comprensivo 1 Mazza-Colamarino di Torre Annunziata. Si tratta di un progetto educativo nato con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sull’importanza dell’adozione consapevole degli animali ospitati nei canili, trasmettendo un messaggio chiaro di rispetto, cura e responsabilità.

L’evento ha visto la partecipazione delle Guardie Zoofile ANGE, in collaborazione con la struttura Pineta Dog, convenzionata con il Comune. Gli alunni sono stati guidati in un percorso formativo che ha unito racconti, dimostrazioni pratiche e momenti di interazione con alcuni degli amici a quattro zampe in cerca di una nuova casa.

A rappresentare l’amministrazione comunale è intervenuta l’assessora al Benessere Animale, Laura Vitiello, che ha evidenziato l’importanza di investire nella formazione delle nuove generazioni:

«Promuovere il rispetto per gli animali significa formare cittadini più consapevoli, attenti e solidali. Ringrazio le Guardie Zoofile e il personale di Pineta Dog per il lavoro prezioso che svolgono ogni giorno».

L’iniziativa ha riscosso grande apprezzamento tra gli studenti e il corpo docente, confermandosi un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni scolastiche, associazioni e amministrazione locale, con l’obiettivo comune di costruire una comunità più etica e attenta al benessere animale.