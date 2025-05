Baiano investe nel turismo sociale: nuove opportunità per la terza età con Montanari Tour.(Foto)

Si è svolto presso il Teatro Colosseo di Baiano un incontro dedicato al turismo sociale, con l’obiettivo di rilanciare e potenziare le iniziative rivolte alla terza età. Protagonista della giornata la Montanari Tour, rappresentata dal presidente Nicola Montanari, da anni leader nel settore dei soggiorni per anziani su scala nazionale.

All’evento hanno preso parte il sindaco Enrico Montanaro, l’assessore alle politiche sociali Mattia Lieto e i referenti dell’associazione Perbacco, con la presenza di Stefano Lieto. Un’occasione di confronto e progettualità che ha messo al centro l’importanza dell’inclusione, della socialità e del diritto al benessere anche in età avanzata.

Da oltre vent’anni il Comune di Baiano e l’associazione Per Bacco sostengono viaggi organizzati in destinazioni come Rimini, Ischia, Telese ed a breve in altre località come la Puglia, offrendo agli anziani del territorio la possibilità di trascorrere soggiorni all’insegna del relax e della compagnia.

Durante l’incontro, Nicola Montanari ha illustrato nuove proposte di viaggio pensate per rafforzare il legame tra benessere e socializzazione. L’amministrazione ha confermato il proprio impegno attraverso un supporto concreto: contributi economici per abbassare i costi e permettere la partecipazione anche alle fasce più fragili della popolazione.

Sono esperienze fondamentali per il nostro tessuto sociale, ha dichiarato l’assessore Mattia Lieto, e continueremo a sostenerle con convinzione. Il sindaco Montanaro ha inoltre annunciato che i lavori presso la Casa Comunale sono in dirittura d’arrivo, mentre è già in corso il ripristino della sede degli anziani, che tornerà presto a ospitare attività e iniziative rivolte alla comunità.

Un messaggio chiaro: Baiano crede in un welfare attivo, partecipato e vicino alle persone.