Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita anche a Napoli: nessun danno segnalato

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha fatto tremare oggi l’area dei Campi Flegrei alle 12:07, seminando paura tra la popolazione e generando momenti di tensione anche in numerosi quartieri della città di Napoli. L’evento sismico è stato chiaramente percepito in tutta la zona, ma al momento non risultano danni rilevanti.

Il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha attivato subito la Sala Situazione Italia, mantenendo un contatto costante con le strutture operative locali per seguire in tempo reale l’evolversi della situazione. Squadre di tecnici e vigili del fuoco sono al lavoro per effettuare sopralluoghi e verifiche di sicurezza sugli edifici pubblici e privati.

La scossa ha provocato un’ondata di panico tra i residenti. In molti si sono riversati in strada per timore di nuove scosse, mentre in diverse scuole dell’area flegrea e della città gli studenti sono stati fatti evacuare per precauzione, secondo i protocolli di emergenza.

Anche l’Università Federico II ha adottato misure immediate di sicurezza: evacuati i plessi di Fuorigrotta, Agnano e via Claudio. Dopo le verifiche tecniche, le attività sono riprese regolarmente. Nessuna criticità è stata segnalata nelle altre sedi universitarie.

Segnalazioni isolate riguardano danni di lieve entità: oggetti caduti, arredi spostati e crepe superficiali in alcune abitazioni. Le autorità continuano a monitorare la situazione con la massima attenzione, in una zona notoriamente interessata da fenomeni bradisismici che mantengono alta la soglia di allerta.