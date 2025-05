Maltempo in arrivo su Napoli e area vesuviana: scatta l’allerta meteo gialla

Scatta l’allerta meteo a Napoli per la giornata di oggi, martedì 13 maggio 2025. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso per fenomeni meteorologici avversi, valido dalle ore 14:00 alle 23:59, che interesserà anche l’area vesuviana, la Piana Campana e le isole del Golfo.

Secondo le previsioni, nelle prossime ore sono attesi rovesci e temporali, localmente anche di moderata intensità, soprattutto nelle zone interne e a ridosso dei rilievi. Il livello di criticità indicato è giallo, il primo grado della scala di allerta, che segnala comunque potenziali rischi per la popolazione, in particolare in aree già vulnerabili.

Come misura precauzionale, il Comune di Napoli ha disposto la chiusura dei parchi cittadini, del pontile nord di Bagnoli e l’interdizione all’accesso alle spiagge pubbliche per tutta la durata dell’allerta.

Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e invitano la cittadinanza a evitare zone esposte a rischio idrogeologico, come sottopassi, corsi d’acqua e pendii instabili. L’unità di crisi comunale resta attiva per monitorare l’evoluzione del quadro meteorologico e coordinare eventuali interventi di emergenza.