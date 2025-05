A Sant’Anastasia torna il Giorno del Gioco: natura, creatività e inclusione per i più piccoli

Domani, mercoledì 14 maggio, il Comune di Sant’Anastasia celebra il Giorno del Gioco, una ricorrenza istituzionalizzata grazie a un protocollo d’intesa con la città di San Giorgio a Cremano, dedicata al diritto dei bambini di giocare, apprendere e stare insieme.

L’edizione 2025 sarà ispirata al tema “Il Cantico delle Creature”, omaggio alla spiritualità francescana e all’amore per la natura. Le attività si svolgeranno presso il plesso Boschetto dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci e coinvolgeranno gli alunni della scuola primaria in una giornata ricca di giochi, laboratori e momenti educativi.

Al centro dell’iniziativa ci saranno l’ambiente, la sostenibilità e l’inclusione sociale. Ogni bambino riceverà una mini serra completa di terriccio, semi e attrezzi, da portare a casa per continuare a prendersi cura della propria piantina. Inoltre, grazie alla presenza di esperti, i più piccoli potranno sperimentare il contatto diretto con gli elementi naturali camminando a piedi nudi su sabbia, erba, sassi, acqua e foglie, in un percorso pensato per stimolare i sensi e la consapevolezza ecologica.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità, guidato da Angela Auriemma, con la collaborazione attiva del personale scolastico, del dirigente Pasquale D’Avino, delle famiglie e di tutta la comunità educativa del plesso Boschetto.

Una giornata che unisce gioco, educazione e natura, con l’obiettivo di far crescere i cittadini di domani nel segno del rispetto, della cura e della partecipazione.