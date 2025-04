Tensione al Fatebenefratelli: giovane srilankese aggredisce un’infermiera, arrestato dai carabinieri

Attimi di paura nella notte all’ospedale Fatebenefratelli di Napoli, dove un 24enne di origini srilankesi ha scatenato il caos all’interno del pronto soccorso. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e secondo le prime ricostruzioni in evidente stato di alterazione, ha colpito un’infermiera in servizio, procurandole ferite giudicate guaribili in cinque giorni.

La situazione è degenerata rapidamente: dopo l’aggressione alla sanitaria, il giovane avrebbe cercato di avventarsi anche su alcuni pazienti in attesa nella sala triage, generando panico tra gli astanti.

Provvidenziale l’intervento dei carabinieri della stazione di Bagnoli, giunti sul posto in pochi minuti. I militari sono riusciti a bloccare l’uomo prima che potesse causare ulteriori danni o ferite ad altri presenti nella struttura.

Arrestato in flagranza, il 24enne è stato successivamente rimesso in libertà su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Resta alta l’attenzione su episodi di violenza negli ospedali, soprattutto nei pronto soccorso, sempre più spesso teatro di situazioni critiche per il personale sanitario.