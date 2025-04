Angri: Domenica 27 Aprile 2025, Giornata di Prevenzione e Salute alla Pinacoteca di Palazzo Doria

Domenica 27 aprile 2025, la città di Angri ospiterà un’importante giornata dedicata alla prevenzione e alla salute dei cittadini. Dalle 09:00 alle 14:00, presso la Pinacoteca di Palazzo Doria, al piano terra, sarà possibile usufruire di controlli gratuiti grazie all’impegno di professionisti qualificati. Un’occasione unica per prendersi cura del proprio benessere con visite specialistiche in diverse aree.

I cittadini potranno scegliere tra i seguenti controlli:

• Controllo Pelle e Capelli con la Dott.ssa Dina Bianco

• Controllo Visivo con Tecnologia Avanzata e Intelligenza Artificiale con il Dott. Massimo Bisogno

• Controllo Audiometrico con il Dott. Davide Donadio

• Consulenza e Valutazione Nutrizionale con la Dott.ssa Sabrina Perazzo

Per accedere ai servizi, è necessaria la prenotazione. È possibile farlo chiamando il numero 320 32 73 905, specificando il tipo di controllo al quale si desidera partecipare.

Questa iniziativa, volta a promuovere la cultura della prevenzione, rappresenta un’opportunità semplice e gratuita per prendersi cura di sé, ricevendo il supporto di esperti nel settore. Non lasciatevi sfuggire l’occasione per investire nella vostra salute!