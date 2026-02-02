“Napoli in the World”: musica e solidarietà in scena al Teatro Italia di Acerra

Una serata tra musica, spettacolo ed emozioni all’insegna della solidarietà.

È quella in programma venerdì 6 febbraio al Teatro Italia di Acerra, dove andrà in scena lo spettacolo “Napoli in the World”.

L’evento, promosso da Mediterranea Produzioni, rappresenta un momento particolarmente significativo: oltre a regalare un sorriso ai volontari dell’associazione di promozione sociale “5 Stars”, da sempre vicina ai malati di leucemia, rientra infatti tra le iniziative organizzate per celebrare i dieci anni di attività del Teatro Italia.

«Sarà un’opportunità per raccontare Napoli attraverso la musica e le sue tradizioni», sottolineano gli organizzatori.

La serata, presentata da Cinzia Profita, vedrà alternarsi sul palco le voci di Stefania Fontana, Giulia Ines e Marica Rotondo, insieme ad altri ospiti a sorpresa. L’accompagnamento musicale sarà affidato all’Orchestra Ritmico-Sinfonica, diretta dal maestro Carmine Caiazzo, che curerà anche gli arrangiamenti insieme a Ernesto Sparago. La regia è firmata da Mino Paolillo.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.30 e rappresenta l’undicesima edizione della rassegna “Notte di note show”.

Per informazioni e prenotazioni è attivo il numero 377 3831921.