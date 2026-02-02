Il Nola torna alla vittoria: tris al Nardò

Il Nola vince nuovamente e riscatta la sconfitta di sette giorni fa contro il Fasano. Al “Papa” cade il Nardò sotto i colpi dei bianconeri che vanno in gol con tre calciatori alla prima marcatura stagionale. Consueto 343 per mister Giampà, in attacco spazio a Galano, ritrovano posto Romano in difesa e Izzillo a centrocampo, dalla panchina l’acquisto della settimana D’Angelo. Le scelte dell’allenatore calabrese danno i suoi frutti già al 19′, minuto del primo gol del Nola. Sovrapposizione di Romano che si stacca dai tre in difesa e si ritrova a tu per tu con Galli, il portiere del Nardò si supera prima contro il giovane difensore nolano e poi contro Ambrosio ma poi non può nulla sul tap-in vincente proprio di Romano. Il Nola tiene bene il campo ma il Nardò non molla e trova il pareggio al 39′: ribaltamento di fronte, palla sull’aut di destra, cross teso al centro e rifinitura vincente di Garnica. Il Nola però non si sfalda e, anzi, alza i giri del motore. Al 42′ è ghiotta l’occasione per Dell’Orfanello, il cui colpo di testa su assist di Nunziante finisce di millimetri al lato. In pieno recupero il Nola però la ribalta: Estrella galleggia sulla linea del fuorigioco e si invola a rete, sterza e tira ma Galli si oppone, sulla ribattuta Galano si fa trovare pronto e insacca. Anche per lui, come per Romano, primo gol in maglia bianconera. Il primo tempo si conclude con questa emozione finale. Nella seconda frazione il Nola entra in campo con il piglio della squadra che vuole chiudere i giochi e lo fa al minuto 62′ siglando la terza rete: palla portata avanti da Ambrosio, assist di esterno al bacio per D’Angelo che si sinistro trafigge Galli segnando così la sua prima rete stagionale con il Nola a pochi giorni dal suo ritorno in maglia bianconera. Il Nola amministra e non rischia. Al minuto 87′ Tedesco ci prova in rovesciata ma la sua conclusione è troppo debole per centrare la rete del 3-2. Nell’azione successiva ci prova Guarracino in contropiede ma anche in questo caso il tiro è impreciso. Al triplice fischio il Nola trova una vittoria importante e si piazza al sesto posto agganciando in classifica proprio il Nardò.

“Sono felice per la squadra, ora è di assoluto livello e sarà una gatta da pelare per il mister scegliere ogni volta chi schierare – ha dichiarato il presidente Giuseppe Langella – questa squadra è stata costruita bene e ora migliorata. Puntiamo a centrare velocemente l’obiettivo prefissato a inizio stagione”.

“Sono felice per il mio primo gol, abbiamo disputato un’ottima gara – ha aggiunto Cristian Galano – sto bene, sentivo che avrei potuto dare subito il mio contributo. Qui ho trovato un bellissimo ambiente. Lavoriamo per centrare subito la salvezza e poi vedremo fin dove potremo arrivare”.

IL TABELLINO

Reti: 19′ Romano (NO), 39′ Garnica (NA), Galano 47′ (NO), D’Angelo 62′ (NA).

FC Nola 1925: Montalti, Capone, Gallo, Romano (77′ Cipolla), Dell’Orfanello (82′ Setola), Izzillo (59′ Marcelli), Berardocco, Nunziante, Galano (70′ Guarracino), Estrella (59′ D’Angelo), Ambrosio. A disposizione: Colella, Tirelli, Papa, Rossi. Allenatore: Domenico Giampà.

Nardò: Galli, Fornasier, Trinchera, Garnica, D’Anna (85′ Camara), Sall (76′ Elia), Risolo, Tursi, Minerva, De Luca (51′ Tedesco), Addae. A disposizione: Verdosci, Inguscio, Cirio, Agrimi, Leo, Leone. Allenatore: Fabio De Sanzo.

Arbitro: Gervasi di Cosenza (assistenti Lo Monaco di Como e Baciu di Tivoli).

Note: ammonito Guarracino per il Nola.

