Antonio Criscuolo, eccellenza di Torre del Greco: premiato lo chef protagonista al Festival di Sanremo

Un giovane talento che porta in alto il nome di Torre del Greco, mescolando tradizione, passione e innovazione tra i fornelli. È Antonio Criscuolo, chef brillante e determinato, che ha rappresentato la sua città in uno dei palcoscenici più prestigiosi del panorama nazionale: il Festival di Sanremo.

Durante la kermesse canora più amata dagli italiani, Criscuolo ha avuto l’onore di preparare i pasti per gli artisti impegnati nelle intense giornate del Festival. Un ruolo delicato e importante, svolto con professionalità e creatività, che ha confermato la sua caratura nel mondo dell’enogastronomia italiana. A distinguerlo, oltre alla tecnica, è stato il forte legame con le sue radici: nei suoi piatti, infatti, si ritrovano i sapori autentici del territorio e il rispetto per una tradizione culinaria tramandata in famiglia.

Per questo motivo, l’Amministrazione Comunale di Torre del Greco ha voluto rendere omaggio al suo impegno e ai suoi successi con un riconoscimento ufficiale. La cerimonia di premiazione si è svolta nei giorni scorsi, grazie alla sinergia tra l’instancabile iniziativa del cavaliere Michele Cutro e la sensibilità istituzionale della consigliera Valentina “Doc” Ascione, da sempre vicina al mondo della cultura e delle eccellenze locali.

A consegnare il premio, il sindaco Luigi Mennella, che ha sottolineato il valore simbolico di questo gesto:

“Siamo orgogliosi di poter contare su giovani come Antonio, che con il loro lavoro portano nel cuore dell’Italia il nome di Torre del Greco. La sua è una storia di dedizione, di studio e di amore per la cucina, ereditata da una tradizione familiare solida e viva. Un esempio per tanti altri ragazzi della nostra città.”

Un riconoscimento meritato, che non segna un traguardo, ma piuttosto una tappa di un percorso promettente, tutto da scrivere. Antonio Criscuolo, con umiltà e talento, continua a cucinare sogni. E a servirli, con eleganza, sulla tavola della vita.