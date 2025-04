Aversa, sequestrato autocarro con carico di pneumatici fuori uso: due persone denunciate

Continuano i controlli dei Carabinieri Forestali contro i reati ambientali nella provincia di Caserta. Durante un pattugliamento del territorio nel comune di Aversa, i militari del Nucleo Forestale di Marcianise hanno intercettato un autocarro sospetto lungo la bretella che collega la Strada Provinciale 335 alla città.

Il mezzo, un camion bianco fermo in retromarcia e posizionato in modo anomalo in un’area già nota per il frequente abbandono di rifiuti, ha immediatamente attirato l’attenzione dei militari. Dopo aver effettuato un controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto a bordo due uomini e un ingente carico di pneumatici fuori uso, in avanzato stato di usura e degrado.

Le verifiche hanno fatto emergere gravi irregolarità: il veicolo non risultava autorizzato al trasporto di rifiuti, non era iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e i due trasportatori non erano in grado di esibire alcuna documentazione relativa alla provenienza o alla destinazione del carico.

Alla luce di quanto accertato, i militari hanno proceduto al sequestro dell’autocarro e del materiale trasportato, denunciando i due soggetti in stato di libertà per gestione illecita di rifiuti, ai sensi della normativa vigente.

Non è la prima volta che si registrano episodi simili nella zona: proprio nei giorni scorsi, gli stessi Carabinieri Forestali avevano rinvenuto, in un’area poco distante, un’enorme quantità di pneumatici abbandonati sul suolo. Un fenomeno pericoloso non solo per l’ambiente, ma anche per la salute pubblica, considerando l’alto rischio di incendi e conseguente rilascio di sostanze tossiche.

L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela del territorio e nel contrasto al traffico illecito di rifiuti, piaga che continua a minacciare vaste aree della provincia casertana.