NAPOLI. 3-4 febbraio “Tre regole infallibili” di Marco Gianfreda, con Cristiana Dell’Anna, Matteo Olivetti e Guglielmo Aquaro

Tre regole infallibili, opera prima di Marco Gianfreda, con protagonisti Cristiana Dell’Anna, Matteo Olivetti e Guglielmo Aquaro, prosegue il tour nazionale e torna a Napoli il 3 e 4 febbraio al cinema Multisala Eliseo di Poggiomarino per le matinée con gli studenti del liceo statale “Renato Caccioppoli” di Scafati.

Il film, prodotto da Bronx Film, Minerva Pictures, Eskimo con Rai Cinema e col contributo di MIC e Sicilia Film Commission, è distribuito da TITTIMEDIA di Cristina Priarone.

Protagonista è Bruno, quattordici anni, alle prese con il suo primo amore e con un disorientamento emotivo che non sa ancora nominare. A indicargli la strada sarà proprio l’odiato Luca, il nuovo fidanzato di sua madre Claudia, donna magnetica e romantica.

Con un tono da commedia, Tre regole infallibili è anche la storia di una madre single e un figlio adolescente che si innamorano nello stesso momento. Nel tentativo di mantenere un equilibrio tra la vita familiare e quella sentimentale, Claudia e suo figlio Bruno dovranno imparare ad amare in un modo diverso da quello finora conosciuto.

Un coming of age delicato che racconta quella fase “eroica” della vita in cui si scoprono per la prima volta i sentimenti e in cui verrebbe naturale fare riferimento al mondo degli adulti, salvo scoprire che anche “i grandi” a volte vivono relazioni fragilissime e per niente esemplari.

Nel ruolo di Claudia, Cristiana Dell’Anna firma una prova intensa e misurata dopo Gomorra – La serie, Francesca Cabrini e Storia della mia famiglia (Claudio Cupellini, 2025). Accanto a lei Matteo Olivetti, già apprezzato in La terra dell’abbastanza (Damiano e Fabio D’Innocenzo, 2018) e Felicità (Micaela Ramazzotti, 2023), interpreta con forza un personaggio puro e trascinante. Il giovane Guglielmo Aquaro, al suo esordio cinematografico, sorprende per naturalezza e precisione emotiva.

Nel cast anche: Emanuele Aita (Suburra – La Serie; L’Allieva), Roberta Rigano (La Camera di Consiglio, Fiorella Infascelli, 2025; Prima che la notte, Daniele Vicari, 2028).