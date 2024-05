Reunion dei CO’SANG: Due Album Storici Tornano in Vendita e Concerti Sold Out a Napoli

I CO’SANG hanno scritto una pagina importante per la musica, che ha segnato un prima e un dopo nella cultura hip hop del nostro paese. Grazie alla potenza dei loro pezzi e del racconto di strada, Luchè e Ntò hanno instaurato con il loro pubblico un legame così solido che neanche il passare degli anni è riuscito a scalfire minimamente.

Dopo l’annuncio della reunion live, tornano in stampa, a cura di Warner Music Italy, due album che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del rap italiano: “CHI MORE PE’MME” e “VITA BONA”, già disponibili in streaming, torneranno in vendita in formato fisico da venerdì 28 giugno.

Già da alcuni giorni non sono sfuggiti agli occhi attenti dei fan alcuni dettagli comparsi sul profilo dei Co’sang nelle principali piattaforme, come il banner con una nuova foto dei due e la comparsa di crediti che riportavano a Warner Music Italy. Da oggi, infatti, sarà possibile pre-ordinare i due iconici dischi, accompagnati da un booklet con esclusive foto di repertorio.

Gli album saranno disponibili in versione fisica nei seguenti formati (https://wmi.lnk.to/sgwgwt):

“CHI MORE PE’MME”

Formato CD – disponibile nella versione standard;

Formato VINILE – disponibile nelle versioni standard e vinile splatter rosso

“VITA BONA”

Formato CD – disponibile nella versione standard;

Formato VINILE – disponibile nelle versioni standard e vinile splatter bianco

Intanto, dopo 12 anni, Luchè e Ntò sono pronti a tornare live dove tutto è iniziato, nella loro casa, tra la loro gente, il 17 (sold out in 15 minuti) e il 18 settembre a Piazza del Plebiscito, per due eventi leggendari che i fan accorsi da tutta Italia a Napoli dimenticheranno difficilmente. L’annuncio è arrivato con un corto (https://www.instagram.com/p/C6dw5NGs1Aj/), che porta in tutto e per tutto la firma del duo di Marianella, raccontando, tramite la partecipazione di Francesco Di Leva per i Co’Sang, la storia di quello che succedeva “Int’o Rione” e che accade oggi, con il modo unico di rappresentare la realtà che fin da subito li ha fatti entrare nell’Olimpo del rap italiano.

I CO’SANG, da sempre legati alle proprie radici, sono stati i primi rapper partenopei a valicare i confini di Napoli per arrivare, grazie alla loro incontestabile realness, a tutta l’Italia. Nulla è riuscito a fermarli, neanche le barre in napoletano hanno bloccato l’ascesa inarrestabile del duo di Marianella a livello nazionale, tutto senza mai snaturarsi e conquistando un pubblico sempre più ampio, che da più di 10 anni non vede l’ora di poterli vedere di nuovo insieme.