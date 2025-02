Montoro: progetti strategici e riqualificazione urbana, il Comune punta su investimenti mirati

L’Amministrazione comunale, non ha nessun desiderio di mettersi a confronto con quella precedente – il nostro obiettivo commenta il sindaco Salvatore Carratu’ è investire in progetti che siano realmente utili, strategici e capaci di generare un impatto duraturo, anziché “spendere per spendere”. Gli uffici comunali sono al lavoro quotidianamente per valutare la partecipazione ai bandi pubblici.

Seguendo questa linea, Montoro ha presentato alla Regione Campania, con Delibera di Giunta Comunale n. 147 del 21 novembre 2024, il progetto esecutivo per la strada rurale di Banzano “via Cimitero” con un importo complessivo di € 401.562,45.

L’arteria attualmente versa in uno stato di degrado diffuso e sistemico, obiettivo dell’amministrazione, se l’opera sarà finanziata dalla Regione, è riqualificare l’intero tratto stradale, garantendo maggiore sicurezza e decoro ai cittadini della frazione Banzano.

C’è necessità di attuare una gestione attenta e responsabile dei fondi regionali e comunitari, dove ogni risorsa sia utilizzata con la massima attenzione, perseguendo una spesa puntuale ed evitando sprechi e iniziative del momento che non siano pienamente in linea con le necessità e le priorità del territorio,

Non parteciperemo alla realizzazione di opere inutili che prevedono la compartecipazione alla spesa, la precarietà finanziaria dell’ente non ci consente di attingere a nuovi mutui con la cassa depositi o altri enti creditizi.

La nostra priorità è non solo intercettare nuovi fondi, ma anche completare e rendere fruibili le opere che sono stati interrotte o rallentate o addirittura abbandonate, per evitare che risorse pubbliche già allocate rimangano inutilizzate o, peggio ancora, sprecate.

E’ stato approvato il potenziamento della rete fognaria comunale con importo € 1.100.000 -dicembre 2024 e si sta provvedendo a progettare e candidare tramite finanziamenti GSE la trasformazione in nZeb -Nearly Zero Energy Building – ovvero edificio a energia quasi zero della Scuola Primaria di San Pietro con importo € 400.000,00 – previsione Marzo 2025 e la trasformazione in nZeb della Scuola Infanzia e Primaria “A. Manzi” dell’Istituto Comprensivo Michele Pironti con importo € 1.250.000,00 – previsione Aprile 2025;

L’Amministrazione comunale sta proseguendo il completamento di opere appaltate da anni e non ancora consegnate alla comunità, potremmo fare un lungo elenco, tra date di consegna dei cantieri e i termini di consegna dei lavori, non ci arrovelliamo la testa replicando a chi conosce fatti e misfatti, preferiamo concludere i cantieri e consegnare le opere pubbliche alla nostra comunità.