“IL VOLTO DELL’UMANITA’ E’ L’UNICO CHE CONOSCO”, LE GIOVANILI DELLA SCANDONE GRIDANO “NO” AL RAZZISMO

Le giovanili della Scandone Avellino, insieme allo sponsor Pasta Armando, sono scese in campo lunedì 10 febbraio nelle sfide con Art E. Borrelli e Acsi Basket, per promuovere un messaggio di inclusione contro il razzismo attraverso lo slogan “Il volto dell’umanità è l’unico che conosco”.

Lo sport è un’arma importante per affermare valori come il fair play, il rispetto reciproco e la tolleranza e, se praticato nella fase adolescenziale, può avere un impatto importante nella crescita sociale ed educativa dei più giovani che vanno sempre più sensibilizzati ad instaurare le giuste relazioni con i coetanei e gli adulti, contrastando le piú diverse forme di discriminazione, ancora oggi purtroppo molto presenti. Quanto successo a Rimini, nelle scorse settimane, durante una partita di basket femminile, è solo l’ultimo episodio da stigmatizzare e condannare.

Accendere i cuori per spegnere insieme ogni forma di pregiudizio, è una promessa che tutti devono mantenere.