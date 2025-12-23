AURUBIS: Risparmi inaccettabili sulla sicurezza

La Fismic/Confsal dice NO al tentativo della DIREZIONE DELL’AURUBIS ITALIA di dimezzare i controlli medici sui lavoratori.

Dopo il recente licenziamento del delegato della sicurezza Ciro Brosca, reo di aver denunciato irregolarità sulla sicurezza, la Direzione Aziendale continua il suo disegno inaccettabile di razionalizzare e ridurre i costi, dimezzando i controlli sanitari sui circa 100 dipendenti della multinazionale tedesca.

E’davvero inconcepibile e irricevibile, la proposta di dimezzare i controlli e le analisi mediche, dichiara il Segretario della Fismic Irpina Giuseppe Zaolino.

I lavoratori di una fonderia, dovrebbero essere attenzionati ancora di più, rispetto al resto del mondo metalmeccanico.

Ho chiesto al nostro delegato della sicurezza Fabio Rinaldi di far verbalizzare il nostro dissenso e di protestare con il suo INTERLOCUTORE AZIENDALE

Credo che ci siano tutti i presupposti per gli ORGANI ISPETTIVI, di fare piena luce su questa fabbrica perché sulla sicurezza e sulla salute dei dipendenti non possiamo girarci dall’altra parte.