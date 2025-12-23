AVELLA. Dalla scuola “Monsignor Pasquale Guerriero” al Conservatorio: successo per “Al lupo, al lupo!”

Un pomeriggio di grande valore artistico ed educativo ha animato il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli in occasione dei Concerti di Natale 2025, con la rappresentazione di “Al lupo, al lupo!”, opera per ragazzi composta da Gaetano Panariello e riproposta a vent’anni dalla sua creazione.

L’evento, andato in scena il 22 dicembre nella Sala Scarlatti, ha visto protagonisti l’Ensemble strumentale e il Coro di voci bianche del Conservatorio, insieme al Coro di voci bianche dell’I.C.S. “Mons. P. Guerriero” di Avella, in un progetto condiviso che ha unito musica, scuola e territorio. Una collaborazione nata nell’ambito di un protocollo d’intesa tra le due istituzioni, con l’obiettivo di promuovere la formazione musicale e valorizzare le esperienze artistiche comuni.

Sul palco, la voce recitante e cantante di Maria Sirignano ha dato vita a una narrazione intensa e coinvolgente, capace di catturare l’attenzione del pubblico e di creare un ponte diretto tra i giovani interpreti e gli spettatori. La direzione musicale di Carlo Mormile ha guidato con equilibrio e sensibilità un’esecuzione che ha saputo fondere linguaggi musicali vicini al mondo dei ragazzi – dal funky al pop, dal blues a sonorità più leggere – con una scrittura tutt’altro che banale.

L’opera, ambientata simbolicamente in un’aula scolastica, racconta il percorso di crescita, ascolto e consapevolezza attraverso il gioco, la musica e il confronto, offrendo spunti di riflessione che hanno coinvolto non solo i piccoli coristi ma anche il pubblico presente.

Grande e palpabile la soddisfazione delle mamme degli alunni, che hanno espresso gratitudine e orgoglio per il percorso vissuto dai propri figli. Un ringraziamento sentito è stato rivolto in particolare alla professoressa Maria Sirignano, per la passione, la competenza e l’umanità dimostrate, al dirigente scolastico Andrea Amoroso, promotore convinto del progetto, e a tutte le docenti che hanno affiancato i ragazzi accompagnandoli con dedizione in questa significativa esperienza al Conservatorio.

Per molte famiglie, quella vissuta a Napoli non è stata solo un’esibizione musicale, ma un vero momento di crescita, inclusione e scoperta del valore educativo dell’arte. Un’esperienza che ha lasciato il segno nei giovani protagonisti e che conferma come la scuola, quando dialoga con le grandi istituzioni culturali, possa diventare spazio di eccellenza, emozione e futuro.