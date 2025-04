Venticano (AV): 46ª Fiera Campionaria, Carabinieri presenti con uno stand e per dare consigli contro le truffe

Anche quest’anno, come sempre accaduto nelle passate edizioni, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha allestito uno stand espositivo all’interno della Fiera Campionaria di Venticano.

In modo ancora più marcato rispetto a quanto accaduto negli anni scorsi, la presenza dell’Arma dei Carabinieri all’interno della kermesse si propone quale momento di sintesi delle innumerevoli iniziative di prossimità organizzate in tutta la provincia irpina. Lo spazio espositivo è stato pensato come un punto di contatto e di raccordo tra generazioni passate e future.

A dimostrazione della reale vicinanza della Benemerita al cittadino, accanto alle Grandi Uniformi che fanno bella mostra di sé, viene proiettato un video illustrativo di molti degli oggetti che possono essere ammirati all’interno del Museo Storco dell’Arma dei Carabinieri di Roma, alternato a reportage “di repertorio” che testimoniano come e quanto l’operare “tra la gente, al servizio della gente” sia la missione più vera del Carabiniere.

Ma non solo passato. La curiosità di bambini e ragazzi è stata particolarmente attratta dalla presenza del drone in uso al 7° Nucleo Elicotteristi dei Carabinieri di Pontecagnano, oppure dai tanti gadget preparati per l’occasione; comprese alcune fiabe illustrate, nelle quali i classici “eroi” operano fianco a fianco ai Carabinieri.

I visitatori hanno potuto anche osservare i mezzi in uso alla sezione Radiomobile utilizzati quotidianamente per assicurare il servizio di pronto intervento, una Alfa Tonale e due moto.

Nella giornata di ieri, inoltre, i militari hanno tenuto – proprio all’interno della Fiera – una conferenza che ha avuto ad oggetto il tema delle truffe. Attraverso una illustrazione pratica e sintetica, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Mirabella Eclano ed il Comandante della Stazione di Dentecane hanno discusso delle più comuni tecniche di adescamento e manipolazione, fornendo alcune valide indicazioni su come difendersi dalle truffe.

Un focus particolare, naturalmente, è stato dedicato ai reati che vedono quali vittime le persone anziane.