Storico incontro nella Basilica Vaticana: Zelensky e Trump si ritrovano durante l’ultimo saluto a Papa Francesco

Roma, 26 aprile 2025 – Un’immagine destinata a restare nella storia: Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, e Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti, si sono incontrati questa mattina all’interno della Basilica Vaticana, in occasione della cerimonia funebre per l’ultimo saluto a Papa Francesco.

Nel clima solenne dei funerali del Pontefice, alla presenza di capi di Stato e autorità religiose da tutto il mondo, i due leader si sono fermati a dialogare, seduti su due semplici sedie rosse al centro della Basilica. Un momento di grande intensità, immortalato dagli obiettivi dei fotografi, mentre sullo sfondo si stagliava la maestosità degli interni vaticani.

La conversazione tra Zelensky e Trump, avvenuta lontano dai microfoni, ha suscitato enorme curiosità e interesse internazionale, considerata l’attuale situazione geopolitica globale e i complessi rapporti diplomatici tra le nazioni rappresentate.

Il funerale di Papa Francesco, che ha segnato la fine di un pontificato profondamente amato e rivoluzionario, è stato il contesto di un raro momento di raccoglimento e forse di distensione, in un periodo segnato da tensioni e conflitti.

Il gesto di incontrarsi e dialogare, pur in un momento di lutto, è stato letto da molti osservatori come un segnale di apertura, in linea con il messaggio di pace e riconciliazione che Papa Francesco ha sempre promosso durante il suo ministero.