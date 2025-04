Tragico incidente sulla statale 268: motociclista di 40 anni perde la vita

Un altro tragico incidente ha scosso la statale 268 “del Vesuvio”, tristemente nota per l’alto numero di sinistri. A perdere la vita questa volta è stato un motociclista di 40 anni, che ha perso il controllo della sua moto mentre percorreva il tratto vicino allo svincolo di Angri. L’impatto con l’asfalto è stato devastante e, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e il personale sanitario del 118, ma le gravi ferite riportate durante la caduta hanno reso inutili i tentativi di soccorso. Le cause del tragico incidente sono ancora in fase di accertamento.

La statale 268, tristemente nota per i numerosi incidenti, continua a preoccupare per la sicurezza degli automobilisti e motociclisti. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre la comunità locale piange la perdita di un uomo di 40 anni, un tragico epilogo che segna nuovamente una strada troppo spesso teatro di tragedie.