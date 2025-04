Controlli del NAS di Salerno presso strutture ricettive che ospitano scolaresche in gita:sequestri e chiusure.

Al fine di garantire il rispetto delle norme nel settore ricettivo, i Carabinieri del N.A.S. di Salerno hanno eseguito ispezioni in diverse strutture alberghiere che ospitano studenti in gita nelle province di Salerno ed Avellino. Sono stati eseguiti in totale 14 controlli dei quali 10 sono stati ritenuti non conformi (oltre il 70%). Complessivamente sono state accertate 08 violazioni di carattere amministrativo che hanno portato alla segnalazione di 10 persone alle Autorità Amministrative competenti, al sequestro di 570 kg di alimenti vari e alla chiusura di un albergo. Nel corso dei medesimi controlli i militari hanno altresì sottoposto a sospensione due cucine ed un deposito di alimenti con gravi carenze igienico sanitarie e strutturali, oltre che una piscina carente del manuale per la prevenzione della legionellosi, per un valore complessivo di circa un milione di Euro.

Le violazioni amministrative più ricorrenti hanno riguardato la gestione difforme del titolo autorizzativo, rinvenimento di alimenti non tracciati, carenze igienico – sanitarie / strutturali ed organizzative nella conduzione delle attività, nonché l’utilizzo di acqua con parametri microbiologici non conformi e non idonea al consumo umano.