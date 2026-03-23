Tradizione e Gusto a Santo Stefano del Sole: torna il Raduno delle Rosamarina e il Campionato Mondiale della Soppressata

SANTO STEFANO DEL SOLE (AV) – Sabato 28 marzo, a partire dalle ore 17:00, il borgo di Santo Stefano del Sole guidato dal sindaco Gerardo Santoli si trasformerà nel cuore pulsante delle tradizioni irpine. Il comune ospiterà infatti il 3° Raduno delle Rosamarina, un evento che celebra gli antichi canti della Settimana Santa, accompagnato dall’attesissimo e goliardico Campionato Mondiale della Soppressata giunto all XIX edizione

Il raduno vedrà la partecipazione di diverse delegazioni provenienti dai comuni limitrofi, custodi di un patrimonio orale inestimabile. I canti della “Rosamarina”, che fondono sacro e profano per annunciare la Primavera e la Pasqua, risuoneranno grazie ai gruppi di:

Santo Stefano del Sole

Aiello del Sabato

Cesinali

Santa Lucia di Serino

San Michele di Serino

Serino

In concomitanza con le esibizioni canore, si terrà la sfida più “gustosa” dell’anno. Produttori locali e appassionati si contenderanno il titolo di miglior soppressata, sotto l’occhio (e il palato) attento di esperti e visitatori. Un’occasione unica per valorizzare le eccellenze del territorio e la qualità delle materie prime locali.

“Questo evento nasce dalla volontà di non disperdere le nostre radici. Vedere i giovani partecipare ai canti della Rosamarina insieme agli anziani, il tutto mentre si celebra un prodotto d’eccellenza come la nostra soppressata, è la dimostrazione che l’Irpinia sa valorizzare il proprio passato guardando al futuro con allegria e convivialità.”