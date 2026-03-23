Tradizione e Gusto a Santo Stefano del Sole: torna il Raduno delle Rosamarina e il Campionato Mondiale della Soppressata

SANTO STEFANO DEL SOLE (AV) – Sabato 28 marzo, a partire dalle ore 17:00, il borgo di Santo Stefano del Sole guidato dal sindaco Gerardo Santoli si trasformerà nel cuore pulsante delle tradizioni irpine. Il comune ospiterà infatti il 3° Raduno delle Rosamarina, un evento che celebra gli antichi canti della Settimana Santa, accompagnato dall’attesissimo e goliardico Campionato Mondiale della Soppressata giunto all XIX edizione
Il raduno vedrà la partecipazione di diverse delegazioni provenienti dai comuni limitrofi, custodi di un patrimonio orale inestimabile. I canti della “Rosamarina”, che fondono sacro e profano per annunciare la Primavera e la Pasqua, risuoneranno grazie ai gruppi di:
- Santo Stefano del Sole
- Aiello del Sabato
- Cesinali
- Santa Lucia di Serino
- San Michele di Serino
- Serino
In concomitanza con le esibizioni canore, si terrà la sfida più “gustosa” dell’anno. Produttori locali e appassionati si contenderanno il titolo di miglior soppressata, sotto l’occhio (e il palato) attento di esperti e visitatori. Un’occasione unica per valorizzare le eccellenze del territorio e la qualità delle materie prime locali.
“Questo evento nasce dalla volontà di non disperdere le nostre radici. Vedere i giovani partecipare ai canti della Rosamarina insieme agli anziani, il tutto mentre si celebra un prodotto d’eccellenza come la nostra soppressata, è la dimostrazione che l’Irpinia sa valorizzare il proprio passato guardando al futuro con allegria e convivialità.”