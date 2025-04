Torre del Greco, il Palazzo Baronale accoglie il convegno “Fame d’Amore”: una riflessione collettiva sulle fragilità affettive

Si è tenuto con grande partecipazione venerdì 11 aprile 2025, presso lo storico Palazzo Baronale di Torre del Greco, il convegno dal titolo “Fame d’Amore”, promosso dalle consigliere comunali nell’ambito delle iniziative culturali e sociali del Comune.

L’evento ha rappresentato un momento di forte impatto emotivo e di profonda riflessione pubblica su un tema attuale quanto delicato: la dimensione affettiva e le sue fragilità nella società contemporanea. La “fame d’amore” è stata intesa non solo come bisogno emotivo, ma anche come sintomo di solitudini silenziose, relazioni disfunzionali, dipendenze affettive e mancanza di strumenti per affrontare legami sani e consapevoli.

Al centro del dibattito, le voci autorevoli di psicologi, educatori, operatori sociali e rappresentanti istituzionali, che hanno saputo intrecciare l’analisi scientifica con l’esperienza diretta, offrendo spunti concreti per comprendere e affrontare il disagio relazionale, specie tra adolescenti e giovani adulti.

L’iniziativa, ad ingresso gratuito, ha riscosso un’ampia partecipazione, segno della crescente attenzione che la cittadinanza riserva a tematiche che toccano da vicino la salute emotiva, il benessere psicologico e il tessuto sociale.

L’evento si colloca all’interno di un percorso strutturato di sensibilizzazione e prevenzione, promosso dall’amministrazione comunale, che punta a riportare al centro del dibattito pubblico questioni spesso sottovalutate ma fondamentali per il vivere civile.

Il successo di “Fame d’Amore” dimostra quanto sia importante creare spazi di confronto e ascolto, capaci di generare consapevolezza, solidarietà e comunità. L’amministrazione ha già annunciato l’intenzione di proseguire con nuove iniziative a carattere educativo, culturale e sociale, confermando l’impegno verso una Torre del Greco sempre più attenta ai bisogni profondi dei suoi cittadini.