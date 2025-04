“Ecomafia in Terra Irpina: un territorio sotto assedio, è tempo di reagire”

Negli ultimi cinque anni, la Campania ha registrato oltre 23.000 reati contro l’ambiente, con un “portafoglio” criminale gestito da circa 80 clan .

Il dossier “Ecomafia 2024” di Legambiente fotografa un quadro preoccupante. Nella nostra regione i reati ambientali nel 2023 sono saliti a 4.952, registrando +23% rispetto al 2022, con una media di 13,5 reati al giorno, numeri che confermano la Campania leader nazionale. Maglia nera per la provincia di Napoli con 1.494 reati, seguita da Avellino (in forte crescita con 1.203 reati, pari al +72,9%).

A partire da questi numeri spaventosi, Legambiente Avellino e Libera Avellino hanno organizzato l’evento “Ecomafia in Terra Irpina” che si terrà il prossimo mercoledì 16 aprile dalle ore 11 alle ore 12.30 presso il Circolo della Stampa di Avellino.

L’iniziativa sarà un viaggio tra i numeri e le storie della criminalità ambientale in Irpinia dell’ultimo decennio. Quali sono le minacce per il nostro territorio? Come possiamo combatterle?

Durante l’incontro, verranno presentati dati aggiornati sulla criminalità ambientale in Irpinia e si discuteranno soluzioni concrete per contrastare questo fenomeno. La cittadinanza è invitata a partecipare attivamente.

All’iniziativa, che vede invitate tutte le principali autorità del territorio, prenderà parte anche il Responsabile osservatorio ambiente e legalità di Legambiente Enrico Fontana e un rappresentante di Libera Campania.