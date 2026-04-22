“Terre del Nocciolo”: escursione tra natura e tradizione il 26 aprile tra Sperone e Monteforte Irpino

Un viaggio tra paesaggi, storia e tradizioni locali: è questo lo spirito dell’iniziativa “Terre del Nocciolo”, in programma domenica 26 aprile 2026 e organizzata dal Club Alpino Italiano – sezione di Avellino.

L’escursione partirà da Sperone (175 metri) per raggiungere il Castello di Monteforte Irpino (620 metri), attraversando un itinerario ricco di tappe significative dal punto di vista naturalistico e culturale. Il percorso toccherà, tra gli altri, il Santuario Maria SS. Consolatrice del Carpinello a Visciano, la Chiesa della Madonna dell’Arco a Taurano e il Monte Pizzone, fino a raggiungere quota 1106 metri.

Si tratta di un’escursione classificata di difficoltà EE (escursionisti esperti), con un dislivello positivo di 1300 metri e una lunghezza complessiva di circa 22 chilometri. Il tempo di percorrenza stimato è di circa 9 ore, escluse le soste.

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle ore 8:00 presso la Pasticceria Cioccolateria “I Napolitano” a Sperone, dove ai partecipanti sarà offerta una colazione. Seguirà una visita guidata alla Chiesa Sant’Elia e al Museo Contadino, prima della partenza ufficiale dell’escursione alle ore 9:00. Tra le tappe più attese, la visita al Santuario del Carpinello alle 11:30 e l’arrivo previsto nel pomeriggio al Castello di Monteforte.

L’iniziativa unisce sport, cultura e valorizzazione del territorio, offrendo ai partecipanti l’opportunità di riscoprire luoghi simbolo dell’Irpinia e della tradizione legata alla nocciola.

La partecipazione è a numero chiuso, con un massimo di 30 persone, ed è obbligatoria la prenotazione entro il 24 aprile. È richiesto un equipaggiamento adeguato da escursionismo.

Un appuntamento pensato per gli amanti della montagna e per chi desidera vivere una giornata immerso nella natura, tra panorami suggestivi e radici culturali del territorio.