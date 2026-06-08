Mugnano del Cardinale, gli auguri del sindaco Napolitano a Fausto Picone eletto presidente della Provincia di Avellino

Il Comune di Mugnano del Cardinale, guidato dal Sindaco Dott. Alessandro Napolitano, prende atto dell’elezione di Fausto Picone alla Presidenza della Provincia di Avellino, avvenuta nella serata di sabato, nel corso delle operazioni di spoglio alle quali lo stesso Sindaco e altri amministratori hanno partecipato.

A nome dell’Amministrazione Comunale rivolgiamo al Presidente Picone le più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico assunto a servizio del territorio e delle comunità irpine.

Siamo certi che l’esperienza amministrativa, la competenza e il senso delle istituzioni che lo hanno sempre contraddistinto potranno rappresentare un contributo importante per l’intera provincia. In una fase storica complessa per i territori, sarà fondamentale lavorare con attenzione allo sviluppo, alla coesione sociale e alla valorizzazione delle risorse locali, mantenendo un dialogo costante con i Comuni e con le realtà del territorio.

L’Irpinia dispone di un patrimonio culturale, ambientale ed economico di grande valore, che merita di essere ulteriormente sostenuto attraverso una collaborazione stabile e concreta tra le istituzioni. In questo percorso, siamo convinti che, sotto la guida del Presidente Fausto Picone, la Provincia potrà rafforzare il proprio ruolo di riferimento per i Comuni e contribuire in modo significativo alla crescita del territorio.

Nel rinnovare gli auguri di buon lavoro, confermiamo la piena disponibilità del Comune di Mugnano del Cardinale a collaborare con spirito istituzionale e costruttivo, nell’interesse esclusivo delle comunità amministrate.

Il Sindaco Dott. Alessandro Napolitano

e l’Amministrazione Comunale.