Brusciano, vertice in Prefettura sulla sicurezza: “Territorio sano e costantemente monitorato”

Brusciano, confronto in Prefettura sulla sicurezza urbana. Il sindaco: “Massima attenzione, ma il Prefetto ci ha restituito il quadro di una comunità sana e di un territorio costantemente monitorato”.

Si è svolto questa mattina presso la Prefettura di Napoli il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato da Sua Eccellenza il Prefetto Michele Di Bari per esaminare la situazione della sicurezza sul territorio di Brusciano, alla luce delle recenti segnalazioni e delle preoccupazioni manifestate da alcuni cittadini.

All’incontro hanno partecipato il sindaco di Brusciano, l’Assessore alla Legalità e il Comandante della Polizia Municipale, insieme ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine competenti.

Nel corso della riunione è stato effettuato un approfondito esame della situazione locale, con particolare riferimento ai fenomeni di microcriminalità segnalati negli ultimi mesi. È emerso come le attività di controllo e prevenzione già predisposte dall’Arma dei Carabinieri della Stazione di Brusciano e dalla Compagnia di Castello di Cisterna abbiano consentito un costante monitoraggio del territorio e siano già in grado di fornire risposte efficaci alle criticità evidenziate che, si riferiscono di fatto, a disturbo della quieta pubblica ad opera di ragazzini.

Particolarmente significativo il quadro illustrato dal Prefetto, che ha evidenziato come gli indicatori relativi alla delittuosità nel territorio cittadino registrino un andamento positivo ed incoraggiante, confermando una significativa riduzione complessiva dei reati rispetto agli anni precedenti.

“Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a Sua Eccellenza il Prefetto Michele Di Bari – ha dichiarato il sindaco – per l’attenzione, la sensibilità istituzionale e la vicinanza dimostrate ancora una volta nei confronti della nostra comunità. Le sue parole rappresentano per noi motivo di conforto e di fiducia. Il Prefetto ha confermato che Brusciano è un territorio sano, monitorato con attenzione e che non presenta elementi tali da destare particolare allarme sociale. Una valutazione autorevole che, pur senza indurci ad abbassare la guardia, restituisce il giusto equilibrio rispetto a narrazioni spesso eccessive e lontane dalla realtà dei fatti.”

“Continueremo a collaborare in maniera costante con la Prefettura, con l’Arma dei Carabinieri e con tutte le istituzioni preposte alla tutela dell’ordine pubblico – ha aggiunto il primo cittadino – perché la sicurezza è un bene comune che richiede impegno quotidiano, responsabilità e spirito di squadra. Ai cittadini voglio ribadire che l’Amministrazione comunale continuerà a mantenere alta l’attenzione, mettendo in campo ogni azione utile per garantire legalità, vivibilità e decoro urbano.”

L’Amministrazione comunale rinnova il proprio ringraziamento al Prefetto di Napoli, alle Forze dell’Ordine e a tutti gli operatori impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza pubblica, confermando la volontà di proseguire lungo il percorso di collaborazione istituzionale nell’interesse esclusivo della comunità bruscianese.