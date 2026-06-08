Torre del Greco, uomo in escandescenze al Maresca: feriti due operatori socio-sanitari

Ancora un episodio di violenza all’interno di una struttura ospedaliera campana.

La vicenda si è verificata nella serata di ieri all’ospedale Maresca di Torre del Greco, dove un uomo di 39 anni, giunto al Pronto Soccorso per ricevere assistenza medica, avrebbe improvvisamente aggredito due operatori socio-sanitari impegnati nel proprio servizio.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il 39enne sarebbe arrivato in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in una violenta lite. Preso in carico dal personale sanitario, l’uomo è stato sottoposto ai primi accertamenti clinici prima di essere accompagnato nel reparto di Radiologia.

Proprio durante le operazioni sanitarie la situazione sarebbe degenerata. L’uomo avrebbe infatti perso il controllo, scagliandosi contro gli operatori presenti. Uno degli OSS sarebbe stato colpito violentemente e scaraventato a terra, mentre un secondo operatore, intervenuto per prestare aiuto al collega, avrebbe riportato un trauma cranico.

L’allarme ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti della Polizia di Stato hanno raggiunto il nosocomio torrese e provveduto a bloccare il 39enne, successivamente accompagnato presso gli uffici di polizia per gli accertamenti del caso.

Per uno dei due operatori sanitari aggrediti i medici hanno riscontrato la frattura di una costola, giudicata guaribile in venti giorni.

L’episodio riporta ancora una volta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza del personale sanitario, sempre più spesso vittima di aggressioni durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.