Nola, l’imprenditore Michele Piccolo premiato come “Eccellenza del territorio” dall’associazione Passepartout

Nola – L’imprenditore Michele Piccolo è stato premiato dall’associazione Passepartout di Nola, quale eccellenza del territorio. La manifestazione si è svolta sabato 6 giugno piazza Giordano Bruno a Nola, nell’ambito del cartellone del “Giugno nolano” dedicato alla Festa dei Gigli che si svolgerà il prossimo 28 giugno.

Insieme a Piccolo sono stati premiati l’artista Vittorio Avella, il sindaco di Bacoli, Giosy Della Ragione, sindaco di Bacoli, l’attrice Veronica Mazza, il musicista e cantante, Feliciano Natalizio, e l’imprenditore Angelo Perrotta.

A premiare Piccolo, oltre i rappresentanti dell’associazione promotrice, il delegato alla Cultura del Comune di Nola, il consigliere comunale Vincenzo Iovino che prima di consegnare il premio ha sottolineato la grande disponibilità, non solo come impresa, ma anche personale di Michele Piccolo, sempre a favore della comunità e del territorio.

Nel corso della cerimonia è stata evidenziata la crescita esponenziale dei Supermercati Piccolo con 24 punti vendita, l’ultimo dei quali nella stazione dell’Alta velocità di Afragola. Ed ancora l’importante riconoscimento – per il quarto anno consecutivo – del Premio CX store 2026 come miglior reparto panetteria e pasticceria della GDO.

“Ringrazio gli organizzatori per questo riconoscimento – ha dichiarato l’imprenditore Michele Piccolo – . Abbiamo dinanzi al nostro orizzonte ancora altre aperture e questo vuol dire nuovo sviluppo ed occupazione. Un percorso sempre stimolante ed affascinante, considerato che all’inizio eravamo solo in due, io e mio padre, ed ora siamo una comunità di lavoratori di oltre 1700 persone. Un numero destinato ancora a crescere”