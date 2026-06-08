Mugnano del Cardinale, dietro il Corteo Storico di Santa Filomena c’è un pezzo di storia del teatro italiano: il mondo di Canzanella Costumi

Di Francesco Piccolo

Quando il Corteo Storico di Santa Filomena ha sfilato lungo Viale De Lucia, a Mugnano del Cardinale, in tanti hanno ammirato i costumi indossati dai figuranti.

Abiti nobiliari, mantelli, tessuti pregiati e ricami capaci di riportare indietro nel tempo.

Pochi però sanno che una parte di quegli abiti arriva da Napoli, precisamente da Piazza Sant’Eligio, dove ha sede Canzanella Costumi, una delle realtà più affascinanti della sartoria teatrale italiana.

Varcare la soglia dell’atelier significa entrare in un mondo fatto di teatro, cinema e televisione. Un luogo dove ogni vestito racconta una storia e dove tra scaffali, manichini e sale espositive si conservano migliaia di costumi che hanno attraversato oltre mezzo secolo di spettacolo.

Dietro questa storia c’è Vincenzo Canzanella, maestro artigiano che nel 1975 fondò la C.T.N. 75, trasformandola negli anni in un punto di riferimento per produzioni teatrali, cinematografiche e televisive. Tra queste mura sono passati Eduardo De Filippo, Vittorio De Sica, Maria Callas, Sophia Loren, Claudia Cardinale e tanti altri protagonisti della cultura italiana.

Oggi quel patrimonio continua a vivere grazie a Davide Canzanella, che porta avanti l’attività di famiglia raccogliendo un’eredità importante fatta di sacrificio, passione e competenza. Al suo fianco c’è Deborah, collaboratrice preziosa e punto di riferimento per chi visita la sartoria e desidera conoscere le storie custodite tra quei costumi.

Proprio in occasione del primo Corteo Storico di Santa Filomena è nato il legame tra gli organizzatori della manifestazione e Canzanella Costumi. Un incontro reso possibile anche dalla comune devozione verso la Santa di Mugnano del Cardinale e dalla volontà di contribuire alla riuscita di un evento destinato a valorizzare la storia, la tradizione e l’identità del territorio.

Ed è proprio da questo immenso archivio che provengono molti degli abiti utilizzati durante il Corteo Storico di Santa Filomena.

Un dettaglio che ai più può sfuggire, ma che racconta quanto lavoro, ricerca e tradizione si nascondano dietro una manifestazione che ogni anno richiama migliaia di persone.

Perché dietro ogni costume non c’è soltanto un tessuto. C’è un pezzo di teatro, di cinema e di storia italiana. C’è il lavoro di artigiani che da decenni continuano a custodire un sapere antico. E c’è anche un pezzo di Napoli che continua a viaggiare, silenziosamente, tra palcoscenici, set cinematografici e manifestazioni popolari.

Una storia fatta di ago e filo, di mani esperte e di passione. La stessa passione che ancora oggi anima Canzanella Costumi e che permette a tradizioni come il Corteo Storico di Santa Filomena di raccontarsi con autenticità e bellezza.