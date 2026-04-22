Mugnano del Cardinale, nuova gestione per “Il Principino di Maometto”: qualità e convenienza ogni giorno

MUGNANO DEL CARDINALE – Novità nel cuore del paese: “Il Principino di Maometto”, negozio di ortofrutta situato in via Vittorio Emanuele 65, ha recentemente cambiato gestione, presentandosi con una proposta rinnovata e sempre più attenta alla qualità.

Alla guida dell’attività c’è Maometto, giovane di 21 anni di origine egiziana, che con impegno, determinazione e spirito di iniziativa ha scelto di investire sul territorio. Una scelta coraggiosa e significativa, che merita un plauso per la volontà di costruire, attraverso il lavoro, un percorso concreto e positivo all’interno della comunità.

Il punto vendita propone un’ampia selezione di frutta e verdura fresca, scelta con cura per garantire prodotti genuini e di stagione. Tra i punti di forza dell’attività spiccano i prezzi competitivi, pensati per rispondere alle esigenze delle famiglie senza rinunciare alla qualità.

A fare la differenza è anche l’accoglienza: il personale, gentile e qualificato, è sempre disponibile a consigliare i clienti nella scelta dei prodotti migliori, contribuendo a creare un ambiente familiare e accogliente.

Grande attenzione anche agli orari, studiati per offrire massima comodità: il negozio è aperto dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 7:00 alle 20:00, mentre la domenica dalle 7:00 alle 13:00, consentendo a tutti di fare la spesa in modo pratico e flessibile.

Con la nuova gestione, “Il Principino di Maometto” si conferma una realtà dinamica e apprezzata, punto di riferimento per chi cerca freschezza, convenienza e cortesia. Un esempio concreto di intraprendenza giovanile che arricchisce il tessuto commerciale locale.