Pollena Trocchia, serata solidale per sostenere le famiglie in difficoltà

POLLENA TROCCHIA – Una serata all’insegna della solidarietà e della condivisione. L’associazione “Pollena Trocchia Solidale” organizza un evento di raccolta fondi a favore delle famiglie indigenti del territorio, unendo impegno sociale e momenti di aggregazione.

L’appuntamento è fissato per giovedì 23 aprile alle ore 19:30, presso la sede situata in Corso Umberto I, 17. La serata sarà arricchita da un convegno dal titolo “Agire tra benessere e condivisione: prevenzione e cura della colonna vertebrale”, un’occasione per approfondire temi legati alla salute e al benessere.

L’iniziativa invita alla partecipazione in coppia, con l’obiettivo di ampliare il contributo solidale: più persone prenderanno parte all’evento, maggiore sarà il sostegno destinato alle famiglie bisognose.

Non mancherà un momento conviviale, con degustazione di pizza e birra, pensato per favorire la socialità e rendere la serata ancora più partecipata.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Un’occasione concreta per unire solidarietà, informazione e spirito di comunità.